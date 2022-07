Doodgeschoten in zwembad: opnieuw Russische miljonair omgekomen onder mysterieuze omstandigheden

Yuri Voronov (rechts) dreef dood in zijn zwembad. Vermoord met een kogel in het hoofd — © rr

In een gigantisch herenhuis, gelegen in een exclusieve buitenwijk van Sint-Petersburg, is het lichaam gevonden van de 61-jarige Yuri Voronov. De Russische zakenman en miljonair werd doodgeschoten in zijn zwembad. Hij is al de zesde oligarch die sinds de oorlog in mysterieuze omstandigheden is omgekomen. Allemaal hadden ze op een of andere manier banden met Poetin en met energiebedrijf Gazprom. Maar het Kremlin ziet geen enkel verband.

Yuri Voronov was niet meteen een boezemvriend van Poetin. Eerder een zakelijk contact. Hij ontmoette de Russische president wel af en toe. De man werd steenrijk met zijn transportbedrijf dat zaken deed met Gazprom, het Russische energiebedrijf. De man stond aan het hoofd van een logistiek bedrijf dat lucratieve contracten had afgesloten met Gazprom in het noordpoolgebied. De politie gaat voorlopig uit van een uit de hand gelopen zakelijk conflict.

Voronov werd drijvend in zijn zwembad gevonden. Afgemaakt met minstens één kogel in het hoofd. De dader had weinig moeite gedaan om het moordwapen te verstoppen. In de buurt werd een semi-automatisch Grand Power K100-pistool gevonden en op de bodem van het zwembad lagen verschillende kogelhulzen. Hoe de dader of daders het streng beveiligde domein zijn binnengedrongen, is niet duidelijk.

Hij is alleszins al de zesde oligarch die banden had met Poetin en met Gazprom die in mysterieuze omstandigheden om het leven kwam sinds de Russische invasie in Oekraïne.

Alexander Tyulakov (61), een senior financieel en veiligheidsfunctionaris van Gazprom, werd in februari opgehangen gevonden. Onderzoekers zeiden dat hij zelfmoord had gepleegd, maar een autopsierapport sprak over tekenen van een fikse afranseling, wat erop wijst dat de ophanging wel eens in scène zou kunnen gezet zijn. Dat was ook het geval bij andere overlijdens.

Drie weken eerder werd in dezelfde woonwijk de 60-jarige Leonid Shulman dood aangetroffen in zijn badkamer. Shulman was hoofd transport bij Gazprom Invest, een tak van de energiegigant die zijn investeringsprojecten afhandelt. Hij werd neergestoken. De dader is nog niet gevonden.

Leonid Shulman — © rr

Miljardair Alexander Subbotin (43) werd in mei dood aangetroffen in zijn streng beveiligde villa. De voormalige topman bij het Russische oliebedrijf Lukoil had, volgens een officiële verklaring van de politie, advies gezocht bij twee sjamanen om een kater te verhelpen. De sjamanen zouden een sneetje in zijn huid gemaakt hebben en daar vergif van een kikker in gedruppeld hebben. Nadat hij had moeten braken, zou de man zich beter gevoeld hebben. Maar niet veel later kreeg Subbotin een hartaanval en overleed hij. Ook hij had banden met Gazprom en zou er mogelijk zelfs aan de slag gaan in een topfunctie.

Vladislav Avayev (51), die banden had met de Gazprombank, werd eerder dit jaar dood aangetroffen in Moskou nadat hij blijkbaar eerst zijn 41-jarige vrouw Yelena en hun 13-jarige dochter had vermoord. Russische media beweren dat de voormalig functionaris van het Kremlin werd vergiftigd. Er zijn beweringen dat hij toegang had tot de financiële geheimen van de elite van het Kremlin en dat hij daarom het zwijgen werd opgelegd. Samen met zijn vrouw en kind.

Enkele dagen later werd multimiljonair Sergey Protosenya (55) opgehangen gevonden op de binnenkoer van zijn villa in het Spaanse Lloret de Mar, nadat hij klaarblijkelijk eerst zijn vrouw Natalia (53) en hun tienerdochter Maria had vermoord met een bijl. Net als bij Avayev wordt gesuggereerd dat hij werd vermoord en dat de aanval met de bijl in scène werd gezet.

De 55-jarige Sergey Protosenya, ook een oligarch, zou een fortuin hebben vergaard van zo’n 400 miljoen euro.

Volgens de Russische politie is er een onderzoek gestart naar de moord op Yuri Voronov, deze week, en kon er voorlopig geen verband worden gelegd tussen de verschillende feiten.

Maar volgens Russische media geloven familieleden van de omgekomen miljonairs dat niet. Volgens hen waren ze eerder in ongenade gevallen bij het Kremlin en had dat alles met de oorlog te maken. Het was trouwens opvallend dat de namen van de zes niet op de lijst stonden van oligarchen tegen wie het Westen sancties heeft genomen.