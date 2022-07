Cameron Norrie na zege tegen Goffin op Wimbledon: “David heeft mij alle kleuren van de regenboog laten zien”

Cameron Norrie (ATP 12) reageerde dinsdag emotioneel na zijn overwinning tegen David Goffin (ATP 58) in de kwartfinales op Wimbledon. De Brit staat voor het eerst in zijn carrière in de halve finales van een grandslamtoernooi. “David heeft me alle kleuren van de regenboog laten zien”, klonk het.

“Eerlijk gezegd weet ik niet wat te zeggen”, aldus Norrie na zijn zege met waterige ogen. “Ik ben zó gelukkig dat ik dit kan realiseren met de hulp van een geweldige ploeg, familie en vrienden. In het begin liep het niet zoals ik wilde. Ik voelde me niet goed en raakte de bal niet goed, maar alle verdienste was voor David. Hij speelde heel goed en liet me alle kleuren van de regenboog zien.”

“Ik slaagde er niet in mijn eigen spel te spelen. Met dank aan het publiek bleef ik geduldig en op het einde was het op adrenaline. Ik kon de bal in het terrein houden en het is super dat ik er doorheen ben gekomen. Een dergelijke wedstrijd winnen doet mij terugblikken op al het werk doorheen de winter en de opofferingen die ik gedaan heb. Het is het allemaal waard geweest”, besloot de Brit.