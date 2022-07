Woensdagavond gaat het EK vrouwenvoetbal van start. De Red Flames komen zondag voor het eerst in actie. De laatste rechte lijn richting de opener tegen IJsland is ingezet, op het trainingsveld en … in de keuken. Voedingsdeskundige Gino Devriendt geeft een inkijk in de voedingsstrategie van onze nationale voetbaldames voor en tijdens het EK in Engeland.