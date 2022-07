“Een moeilijk dilemma”, zo noemde zelfs minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dinsdag het verdrag dat hij in de Kamer kwam verdedigen. Inzet van de debatten: gaan we echt een veroordeelde terrorist aan het regime in Teheran teruggeven in ruil voor een opgepakte landgenoot, en liefst ook de opgepakte Zweeds-Iraanse VUB-professor Ahmadreza Djalali ?