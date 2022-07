Sam Bammens (links) en Jeffrey Gorissen in een replica van het internationaal ruimtestation ISS in het ESA-hoofdkwartier. — © Karel Hemerijckx

Noordwijk

Ruimtevaartorganisatie ESA wil blijven samenwerken met het UHasselt-team dat voor het eerst een diamantgebaseerde kwantummagnetometer ontwikkelde voor de ruimte, en op dit moment aan boord is van het internationaal ruimtestation ISS. Dat raakte bekend tijdens een uiteenzetting van het studententeam in het ESA-hoofdkwartier in het Nederlandse Noordwijk.