Theo Schuurmans opnieuw burgemeester van Hamont-Achel, oppositie: “Dit is een gitzwarte dag”

De raadzaal was letterlijk te klein voor het grote aantal toeschouwers dat tot in de gang had plaatsgenomen om het politieke schouwspel te volgen. De kanteling werd ingezet door schepen Joren Mertens die de N-VA verliet om als onafhankelijk raadslid uiteindelijk de oppositie te vervoegen in een collectieve motie van wantrouwen tegen het beleid. Deze motie werd dinsdag aangenomen op een extra bij elkaar geroepen gemeenteraad met als gevolg dat burgemeester Rik Rijcken en zijn schepenen werden gedwongen tot ontslag. Dit gebeurde echter in afwezigheid van Rijcken zelf die zich moest zich laten verontschuldigen wegens het overlijden van zijn schoonvader.

Schepenen

“Dit is een gitzwarte dag voor de politiek in Hamont-Achel en voor onze beleidsploeg een groot onrecht”, reageerde Jef Plas, fractieleider van Pro. “Het belang van de burger primeert niet, maar wel de niet-aflatende honger naar macht bij cd&v en Balans. Dat Joren Mertens, een nieuw raadslid, na twee jaar al met een schepenmandaat, met maar 142 voorkeurstemmen, Hamont-Achel politiek op stelten kan zetten, is bijna niet te geloven en ons inziens ongeoorloofd.” Plas overliep een lange lijst van realisaties en plannen. “De namen van de nieuwe schepenen werden al meegedeeld in de media, echter zonder bevoegdheidsverdeling. De coup plegen is duidelijk belangrijker dan de inhoud.”