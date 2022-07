De kadavers liggen op een aanhangwagen tegenover de ingang van het Recyclageterrein van limburg.net in Europark. — © Chris Nelis

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zeven schapen, die afgelopen weekend zijn doodgebeten door een wolf, liggen nu te rotten in een aanhangwagen voor de ingang van het Recyclageterrein in het Europark in Houthalen.