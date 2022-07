VOORBESCHOUWING TOUR 2022. RIT 5 (Lille Métropole – Arenberg). Zetten kasseivreters als Van Aert, Van der Poel en andere Lampaerts de Tour op zijn kop? En wie van de Tourfavorieten laat van zijn pluimen?

Dit is de controversiële etappe van de eerste Tourweek. Zelfs klassementsrenners als Tadej Pogacar, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard hopen dat deze Tourrit supersnel voltooid verleden tijd is. En dat ze zonder kleerscheuren – lees tijdsverlies – de voormalige mijnsite in Arenberg halen.

Veel mensen vinden dat zo’n kasseienrit niet thuishoort in een grote ronde als de Tour, maar anderzijds kroont de Champs-Elysées elk jaar opnieuw de regelmatigste renner. Een Tourwinnaar moet nu eenmaal alle facetten van het wegwielrennen het best beheersen. Daar hoort ook behendigheid op de fiets bij.

Kort

* Start: om 13.35 uur

* Aankomst: om 17.16 uur

* Afstand: 157,0 km (Er is een defilé van 13,4 km)

Het parcours:

Kort, maar o zo krachtig. Het zijn de elf kasseistroken die de klassementsrenners schrik inboezemen en samen goed zijn voor 19,4 kilometer kasseien. Zowat het hele peloton heeft deze etappe verkend. De ploegleiders reden vorige week nog eens de vernieuwde de toegang naar de eerste kasseizone. Die is nu koersveiliger gemaakt.

Een week voor de Tourstart besliste parcoursbouwer en technisch koersdirecteur Thierry Gouvenou nog een wijziging door te voeren omdat bij het binnenkomen van de eerste sector er nieuwe verkeerselementen zijn aangebracht die het té gevaarlijk maken voor het peloton. Om die reden rijdt het peloton deze ‘secteur’ nu van Fressain naar Villers-Au-Tertre. Tegelijk kon organisator Amaury Sport Organisation de voorziene werken op zone 10 en 9 (de Tour telt af…) uitstellen tot na de passage.

Is dit een Parijs-Roubaix in miniformaat? Neen hoor. In een grote ronde, zelfs in een rittenkoers van één week, rijden de renners altijd anders dan op de dag van de eendagskoers zelf. Waarom? Omdat het peloton voor de grote ronde is samengesteld en niet om één dag all out te gaan.

Alleen de laatste vijf stroken komen dikwijls voor in Parijs-Roubaix. Er zitten enkele ‘secteurspavés’ tussen die in het voorjaarsmonument drie of vier sterren mee krijgen, maar een echt mega-megaslechte strook zoals Le Carrefour de l’Arbre er een is, komt niet in het pakket voor. Wie als klassementsrenner pech heeft op bijvoorbeeld de tweede van de elf stroken, staat wel voor een zware werkdag en moet hopen dat de collega’s niet te ver wegrijden en dat hij snel bediend wordt door een collega-ploegmaat.

De finish ligt op de Avenue Michel Rondet (D313) na een lange rechte lijn van 850 meter. De breedte van de straat waar de vijfde etappe eindigt, is slechts 5,50 meter, want aanzienlijk smaller is dan bijvoorbeeld zondag in Sönderberg.

De laatste twee kilometer is het vals plat omhoog, maar in vergelijking met de rode vod (37 meter boven de zeespiegel), is de streep een meter lager. Verwaarloosbaar. Vijfhonderd meter verder ligt het Bos van Wallers, maar dat is gelukkig niet opgenomen in la grande boucle. Het zal op de stenen zelf moeten gebeuren.

© EPA-EFE

Onze sterren:

Mathieu van der Poel komt op het terrein gekomen waar hij voluit zijn kwaliteiten kan uitspelen. Tot vrijdag – La Planche des Belles Filles – lijkt te hoog gegrepen – kan hij elke dag meer dan een koersbepalende rol spelen. Hij is onze topfavoriet. Bij de Nederlander van Alpecin-Deceuninck is het om dagzeges te doen. Op zijn weg treft hij opnieuw Wout van Aert aan. We nemen aan dat de Herentalsenaar zijn kansen gaaf mag houden, alleen is de vraag wat de precieze plannen zijn indien bijvoorbeeld Roglic én Vingegaard in een incident zijn betrokken die hen allebei achteruit slaat. Er zijn natuurlijk nog Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck en Christophe Laporte, maar in dat geval moet de strategie vooraf grondig zijn doorgenomen. In de etappe naar Calais was het plannetje alleszins picobello.

Bij de sterren had net zo goed Stefan Küng (derde in Parijs-Roubaix), of Matej Mohoric (Bahrain Victorious) kunnen staan. Of bijvoorbeeld Jasper Stuyven, maar we gaven Florian Sénéchal een licht voordeel omdat hij een regelrechte thuiswedstrijd rijdt, dan nog in de Franse kampioenentrui en op het parcours waardoor hij coureur is geworden. Maar er is ook Yves Lampaert die de vloek van de voorbije Parijs-Roubaix nog fris in het geheugen zit toen hij meegepakt werd met een toeschouwer. Vier jaar geleden zat de boerenzoon ook al in de beslissende vlucht met drie, al lag de finish toen in Roubaix zelf. Andere stevige kasseirijders zijn Peter Sagan, Florian Vermeersch die kan bewijzen dat zijn tweede plaats van Parijs-Roubaix 2021 geen toeval was.

*** Mathieu van der Poel

** Wout van Aert, Yves Lampaert

* Florian Vermeersch, Peter Sagan, Florian Sénéchal

Dit zijn de sleutelmomenten:

Het begint met de sprint in Mérignies (34,7 km) die al het eerste koersuur opdoemt. Al heeft Wout van Aert na zijn demonstratie onderweg naar Calais al een voorsprong van 61 punten op zijn dichtste achtervolger Fabio Jakobsen.

De ellende begint even na halfkoers wanneer de onbekende eerste van de elf sectoren zich aankondigt. Waar het effectief zal gebeuren? Geen idee. Een val, een lekke band, een te trage fietswissel, het zijn allemaal elementen die de koers bepalen. De kans dat het stof vreten wordt in Le Nord is zéér groot.

© BELGA

Dit moet u nog weten:

* Het wordt een typisch zomerse dag zoals we die hier kennen. 22 graden op de thermometer en gevoelstemperatuur 25 graden. De regen ontbreekt wat het spektakel een extra dimensie gaf in 2014. Ook de wind lijkt niet krachtig genoeg om brokken te maken. Er wordt veel volk verwacht op de ‘secteurs paves’ zelf.

Het Deense volk was het voorbije weekend zeer gedisciplineerd. Hopelijk volgt de mixte aan Belgen, Fransen en de typische Tourtoerist hun voorbeeld. Al was het maandag al ineens heel tricky voor Rafal Majka die van een haar een gsm miste die een onvoorzichtige toeschouwster te ver vooruit hield.

* Het peloton vertrekt om 13.35 uur maar wie heel het spektakel wil meemaken, moet vroeger ter plaatse zijn. De publiciteitskaravaan start om 11.35 uur.

* Lille ontvangt al voor de achttiende keer de Tour de France. De laatste keer was dat acht jaar geleden toen Marcel Kittel won en er zijn derde succes in vier dagen tijd boekte.

* Wallers-Arenberg is voor de derde keer het eindpunt van een Tourrit. In 2010 won Thor Hushovd er en was Fabian Cancellara leider. Acht jaar geleden boekte Lars Boom er een historische zege na een etappe in apocalyptische omstandigheden waarin Vincenzo Nibali de basis legde van zijn eindzege. De laatste kasseienrit in de Tour dateert van vier jaar geleden. Toen won John Degenkolb in de Roubaix op een zijstraat van de legendarische open wielerbaan. De Duitse ex-winnaar van Parijs-Roubaix haalde het toen in een spurt van Greg Van Avermaet en Yves Lampaert. Van Avermaet zat toen al sinds de ploegentijdrit in Cholet in het geel dat hij acht dagen droeg en pas verloor op La Rosière Espace San Bernardino, waar Geraint Thomas definitief de macht greep.