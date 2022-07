Oudsbergen verwacht 8.000 jongeren op kamp deze zomer

Oudsbergen

Nu de zomervakantie is begonnen, strijken naar jaarlijkse gewoonte ook heel wat jeugdkampen terug neer in onze provincie. De gemeente Oudsbergen ontvangt in juli en augustus maar liefst 84 kampgroepen, goed voor zo’n 8.000 jongeren. Het gemeentebestuur liet op elke kampplaats een infobord plaatsen met daarop het Oudsbergse kampregelement. Zo is iedereen op de terreinen op de hoogte van de regels. Ook neemt de wijkpolitie ieder jaar bij aanvang van het kamp een kijkje op het terrein.