De pocket bully is in beslag genomen en ondergebracht in het dierenasiel. — © RR

Een zesjarige jongen is maandagavond naar het ziekenhuis overgebracht nadat een hond het jonge slachtoffertje had gebeten. Het incident deed zich voor in de fonteintjes op de Groenmarkt in Sint-Truiden. “Hij vraagt zich voortdurend af wat hij verkeerd gedaan heeft, terwijl die hond gewoon nooit los had mogen rondlopen”, vertelt zijn pleegmama.