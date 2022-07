Transfer Faïz Selemani (KV Kortrijk) naar Genk gaat niet door

De transfer van KV Kortrijk-speler Faïz Selemani (28) naar KRC Genk is afgesprongen. Enkele dagen geleden leek de overgang nog een formaliteit, maar er is een kink in de kabel gekomen.

Selemani aast al een tijdje op een transfer. De snelle Comorese flankaanvaller vindt dat hij na 73 matchen en 24 goals bij Kortrijk een nieuwe stap moet zetten en wil per se naar een club die meedoet voor de Europese tickets. Dat leek goed uit te komen voor Genk, dat in principe afscheid neemt van Theo Bongonda en op zoek is naar een vervanger. Waar het precies misgelopen is, is vooralsnog niet duidelijk.