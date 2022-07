“Zon en wolken wisselen elkaar af, maar het blijft droog”

Woensdag krijgen we in Limburg brede zonnige perioden met tijdelijk eens wat meer hoge sluierwolken. Namiddag kan er van tijd tot tijd ook een stapelwolk voor de zon schuiven, maar buien zijn er niet te verwachten.

De temperatuur loopt op naar een maximum in de buurt van 23 a 24°C. Dat is ongeveer de normale waarde voor deze tijd van het jaar, al zou er eigenlijk gerust nog een graadje bij mogen. Er komt wat minder wind te staan in vergelijking met dinsdagnamiddag.

De nacht naar donderdag verloopt rustig en droog.

Bekijk hier de weersvoorspelling voor de komende dagen.