Bettiol grapt met te vroeg juichende Philipsen: “Blij dat ik je het stokje kan doorgeven”

Het was Wout van Aert die de carrousel in gang stak in de Dauphiné. Een week later was het de beurt aan Alberto Bettiol in de Ronde van Zwitserland. In de vierde Tourrit was die bedenkelijke eer weggelegd voor Jasper Philipsen. Op Twitter was Bettiol er als de kippen bij om met een kwinkslag te reageren. “Blij dat ik het stokje kan doorgeven”, schreef hij bij een foto van de te vroeg juichende Philipsen. De Italiaan moest een gelijkaardige plaagstoot van Van Aert incasseren na zijn misser in de Ronde van Zwitserland. “Ik geef met veel plezier de fakkel door aan Alberto”, schreef de geletruidager toen.

