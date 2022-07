Tadej Pogacar strooit met lof naar Wout van Aert en lacht: “Goed dat jouw mannetjes ook niet konden volgen”

In de Tour pakten Team Jumbo-Visma en Wout van Aert dinsdag uit met een magistraal nummer. Titel verdediger Tadej Pogacar was na de rit vol lof over onze landgenoot.

“Dit is ongetwijfeld een speciale overwinning voor Wout”, aldus de Sloveen van UAE Team Emirates. “Als ik hem was, zou ik heel fier zijn. Hij was duidelijk de sterkste. Ik voelde me zelf vrij goed. Ik zat niet in de goeie positie op de klim, ik moest van te ver komen. Maar ik ben wel in een goeie vorm. De kasseirit van woensdag wordt zwaar voor iedereen.”

De tijd en snelheid van Van Aert op de laatste klim van de dag: