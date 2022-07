Kritiek op prestaties van Van der Poel en Alpecin-Deceuninck in de Tour: “Mathieu, wat is er in godsnaam aan de hand?”

Terwijl Wout van Aert in zijn gele trui naar een fantastische ritzege soleerde in de Tour, kwam Mathieu van der Poel als 76ste over de finish. Bij Eurosport hadden ze meer verwacht van de Nederlander.

“Mathieu, wat is er in godsnaam aan de hand? Waar was Van der Poel?”, vroeg analist en ex-profrenner Adam Blythe (o.a. Lotto Soudal) zich af in het bijzijn van onder andere Robbie McEwen. “Het was een perfecte dag voor hem, dus waar zat hij? Ik heb echt het gevoel dat zijn ploeg hem tegenhoudt. En dat is zo’n grote gok. Hij kan morgen op de eerste kasseistrook twee lekke banden krijgen en niet meer bij de kop geraken. Dan heb je een paar dagen gewoon verspild terwijl je iets probeerde te doen (voor Jasper Philipsen, red.). Je kan een renner als hem gewoon niet tegenhouden. Hij is wel Van der Poel hé! Laat hem spelen.”

Over Van Aert kon Blythe niet genoeg stoefen. “Ik heb een renner dit nog nooit zien doen in de gele trui tijdens de Tour de France”, klonk het.

“Massasprinten heeft hij laten varen. Dat ziet hij niet meer zitten. Het was bekend dat de kans groot was dat de ritten twee tot en met vier massasprints worden. Als je daar niet aan mee gaat doen, dan is het vooral een kwestie van overleven en zorgen dat je niet in valpartijen betrokken raakt. Ik denk dat we na de kasseienrit een stuk wijzer zijn hoe Mathieu er daadwerkelijk voorstaat”, aldus vader Adrie bij Wielerflits. “Ik weet niet of Mathieu zich zo bezig houdt met Wout. Op dit moment zal hij zich meer bekommeren over wat hij wel en niet kan. Maar, misschien is dit wel een stok achter de deur.”