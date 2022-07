Standard stuurt Cafaro en Sissako terug naar Luik

Het duo werd door coach Ronny Deila terug naar Luik gestuurd, waar ze verder zullen trainen. In het geval van Sissako gaat het om een sportieve beslissing. De Malinese international past niet langer in de plannen van de nieuwe coach, maar ligt wel nog tot 2024 onder contract in Luik. Bij Cafaro gaat het om een mentaal probleem. De Fransman, die in januari overkwam van Stade Reims, vindt zijn draai niet in Luik en heeft last van heimwee. De club gaat samen met hem op zoek naar een oplossing in de vorm van een transfer.

Mathieu Cafaro. — © BELGA