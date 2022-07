Novak Djokovic buigt tegen Jannik Sinner dubbele achterstand om voor plek in halve finales Wimbledon

Topreekshoofd Djokovic versloeg in de kwartfinales op het Londense gras de Italiaan Jannik Sinner (ATP 13) in vijf sets. De Serviër was niet goed wakker en stond plots twee sets in het krijt, maar kwam dan op toerental en rekende af met Sinner: 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 en 6-2. De partij duurde 3 uur en 39 minuten.

Dankzij de overwinning blijft de 35-jarige Serviër op koers om voor de vierde keer op rij en de zevende keer in totaal Wimbledon te winnen. Alles samengeteld haalde Djokovic al twintig keer de eindoverwinning binnen op een Grand Slam. In de halve finale speelt ‘Nole’ tegen onze landgenoot David Goffin (ATP 58) of Brit Cameron Norrie (ATP 12).

De 20-jarige Sinner, het tiende reekshoofd op Wimbledon, strandt zo opnieuw in de kwartfinale van een Grand Slam. Eerder dit jaar deed hij dat al op de Australian Open. Vorig jaar sneuvelde Sinner nog in de eerste ronde van Wimbledon.

Tatjana Maria eerste halvefinaliste na Duits duel

© ISOPIX

Op het Court No. 1 van Wimbledon heeft de Duitse Tatjana Maria (WTA 103) zich dinsdagmiddag na een Duits onderonsje als eerste speelster geplaatst voor de halve finales van het toernooi in Londen, de derde Grand Slam van het seizoen.

In een nagelbijter van een wedstrijd bleek Jule Niemeier (WTA 97) uiteindelijk de mindere Duitse speelster op de baan. Na 2 uur en 17 minuten wedstrijd trok zij aan het kortste eind: 4-6, 6-2 en 7-5 waren de uiteindelijke setstanden in het voordeel van de 34-jarige Maria, die nooit eerder de halve finales op een grandslamtoernooi haalde.

In de halve finale komt de Duitse ofwel de Tunesische Ons Jabeur (WTA 2) ofwel de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 66) tegen. Het was Jabeur die Elise Mertens in de achtste finales uitschakelde.