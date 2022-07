Fabio Jakobsen toont zijn klasse en excuseert zich bij Dylan Groenewegen: “Ik was een beetje gefrustreerd”

Fabio Jakobsen bood na de finish in Calais zijn excuses aan Dylan Groenewegen aan na zijn uitspraak van zondag in Denemarken. Hij zei toen dat zijn zege hem ‘koud’ liet. “Ik was een beetje gefrustreerd”, zei hij aan de collega’s van de NOS.

Jakobsen zelf kwam in het sprintverhaal van Calais niet echt in het verhaal voor. Het werd slechts een dertiende plaats. “Eindelijk is Wout eerste, toch?” zei hij lachend. “Ik verbaasde mezelf erover dat ik goed mee was op het klimmetje. Maar Wout is zo sterk. Bij het positioneren op het einde had ik niet meer de benen. Daardoor kon ik niet mee sprinten voor de tweede plek. Dit parcours was net iets te lastig voor mij.”

“Jumbo-Visma heeft met Wout ook een heel sterke man. Zijn ploegmaten hanteerden de perfecte tactiek. Ze trekken de boel uit elkaar. Het grote peloton en mijn klein groepje kwamen nog bij elkaar, maar Wout bleef weg. Dat is perfect uitgevoerd door de mannen van de supermarkt.”