RECEPT. Onze mixologist maakt cocktails die even gedurfd zijn als Margriet Hermans en dochter Celien

De Roots Bar is een warmbloedige plek in hartje Genk, bekend om de uitgebreide cocktailkaart. Manager Lotte Beuls is van alle markten thuis: ze broedt op creatieve recepten en kan een stevig potje shaken en stirren. Samen met het Rootsteam stelt ze twee cocktails samen, die Margriet en Celien op het lijf geschreven zijn.

“Voor Margriet creëren we de No Monkey Business, die we in een apenglas serveren”, vertelt Lotte. “Het is een tiki cocktail, een tropische fruitcocktail met bonte garneringen. Verder houdt Margriet van zoet en kruidig. We dienen het drankje op in een verrassend apenglas, omdat we dat vinden passen bij haar speelse en gedurfde karakter.”

© Liesje Reyskens

Lotte en haar team vinden dat THE PINK TIKI hélemaal Celien is. “Als Celien een rotdag heeft, spoelt ze die het liefst door met een shotje tequila. Maar tequila past natuurlijk ook in een vrolijk, zomers drankje. We shaken een fruitige en verfrissende cocktail die even pittig is en enthousiast is als haar persoonlijkheid.”

Ingrediënten No Monkey Business

2,5 cl Don Papa Massakra

2,5 cl Bacardi Carta Oro

3 cl Grand Marnier

1,5 cl Mangopuree

1,5 cl Falernum

3 cl Limoensap

10 cl Gemberbier

Mango

Schijfje limoen

Takje munt

Zo ga je te werk:

Koel het apenglas voor. Gooi alle ingrediënten in de shaker en shake 12 seconden. Doe de mix in het apenglas en top het op met 10 centiliter gemberbier. Vul het glas op met crushed ice. Werk het geheel af met een kort rietje, mango, een schijfje limoen en een takje munt.

© Liesje Reyskens

Ingrediënten THE PINK TIKI

5 cl Tequila Patron Silver

2 cl Cointreau

1 cl pompelmoessiroop

2 cl frambozensiroop

4 cl limoensap

10 cl Fever Tree Indian Tonic

Kersensnoepje

Pompelmoesschijfje

Muntblaadje

Zo ga je te werk:

Mix alle ingrediënten in de shaker. Giet de mix in een glas en top af met 10 centiliter Fever Tree Indian Tonic. Vul het glas verder op met crushed ice en werk af met een kersensnoepje, pompelmoesshijfje en munt.

www.rootsbargenk.be