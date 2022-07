Juichende verliezer Philipsen: “Mezelf voor schut gezet”

Calais was dinsdag getuige van twee winnaars. Eén noorderbuur die na drie tweede plaatsen eindelijk de oppergaai afschoot en één die ook dacht dat hij eindelijk zijn eerste Tourritzege beet had. “Vijf seconden dacht ik dat ik gewonnen had. Tot ik plots Wout zag juichen”, haalde Philipsen de schouders op.

Driemaal een What the f*ck. Met die oerschreeuw baande de Vlam van Ham zich een weg naar de ploegbus. De door de wol geverfde Sagan, merkte de ontgoocheling bij zijn jongere collega en sloeg een arm om Philipsen heen.

Eenmaal aangekomen bij de bus waren de hevigste emoties al ingedaald. De uitleg van de Hammenaar was helder en eerlijk.

“Op de laatste klim zaten we te ver. Vandaar dat ik Wout niet had zien wegrijden. Ik dacht dat iedereen nog samen was. Al zag ik Wout wel niet rondom me, dat vond ik al raar. Ik zag ‘m pas terug na de finish. Dat was wel een straf nummer van hem.”

Een enerverende aankomst als deze, dan zit je als renner op een rollercoaster van emoties.

“Absoluut. Vijf seconden lang dacht ik dat ik gewonnen had. Ik kwam juichend over de streep en zet me bijgevolg voor schut. Wout is dat onlangs ook overkomen en vandaag wint hij. Dat wil zeggen dat ik in een goede conditie ben en meedoe om de overwinning. Maar Wout was simpelweg te sterk, anders kom je niet alleen binnen. Het is stom. Maar bon, het is nu zo. Ik moet ermee leven.”

Philipsen weet achteraf zijn onwetendheid aan een slechte connectie met zijn radio.

“Dat was tijdens het BK ook al zo. We moeten dringend binnenskamers eens bekijken wat er precies scheelt. Intussen zit er niets anders op dan me op te trekken aan de idee dat ik steeds dichter en dichter kom in de uitslag. (Philipsen eindigde vijfde, derde en nu tweede, nvdr.). Wanneer mijn volgende kans wacht? Ik denk dat ik nu even geduld moet uitoefenen. Woensdag wacht de kasseienrit. Met deze conditie moet ik kunnen mee glijden met de besten, denk ik. Voorts bestaat het plan eruit dat Mathieu voluit gaat. Het geel nemen was het doel. Maar dat zal nu wel moeilijk worden, zeker?”