1 euro is bijna evenveel waard als 1 dollar en dat is slecht nieuws voor je portemonnee

1 euro is weer bijna evenveel waard als 1 dollar. Dat is makkelijk om te rekenen. Maar slecht voor onze portemonnee. Begin dit jaar nog kocht je één dollar voor 0,88 euro, nu is dat al 0,97 euro. “Als je weet dat we onze olie en andere grondstoffen in dollar betalen, is deze hoogste dollarstand sinds 20 jaar geen goed nieuws”, zegt Erik Joly van ABN AMRO. “Er was al inflatie en nu importeren we die nog eens ook.”