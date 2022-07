Wout van Aert was de massasprinten beu en knalde dan maar alles en iedereen uit het wiel: “Deze gele trui geeft mij vleugels”

Geletruidrager Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft na drie tweede plekken op rij dinsdag zijn eerste ritoverwinning geboekt in de Ronde van Frankrijk 2022. En hoe: de Kempenaar haalde het solo in een etappe die voorbestemd was op een spurt te eindigen. “Ik wou het risico niet meer nemen om op een pelotonsprint te wachten”, knipoogde Van Aert lachend in zijn eerste reactie.

“Het was behoorlijk duidelijk dat we vandaag iets zouden proberen met de ploeg”, blikte Van Aert in zijn flashreactie terug op het sleutelmoment, de beklimming van de Cap Blanc-Nez goed tien kilometer voor de finish. “We zaten dankzij Nathan (Van Hooydonck, red.) en ‘Stevie’ (Steven Kruijswijk) in perfecte positie. Nathan opende dan op de klim. Tiesj (Benoot) nam over, en zelfs in het wiel voelde ik al dat het supersnel ging.”

Van Aert zorgde op de top van de beklimming zelf voor de definitieve beslissing door nogmaals te versnellen. “Op de radio hoorde ik dat er wat schade was. Ons doel was om vol te gaan tot de top en daar te zien wat er gebeurde, maar ik kwam alleen over de top. Ik zat wat in twijfel: moest ik wachten op Jonas (ploegmaat Vingegaard, red.) en (Adam) Yates? Door zelf vol door te gaan, zou ik Jonas en de anderen in een goeie positie zetten waarin ze niet hoefden te rijden. Ik besliste dus om alleen door te gaan. (Lacht) En dan was het nog tien kilometer vol gas afzien.”

Omarmd door Van Hooydonck genoot Van Aert van zijn triomf. “Deze trui geeft me vleugels”, grapte hij met een verwijzing naar zijn privésponsor Red Bull. “Dit soort ritten eindigt normaal in een sprint van een grotere groep, ook al was het zeker een zware beklimming op het eind. Maar in deze rit alleen weggeraken, dat is één van de moeilijkste dingen om te doen. Dat lukte me enkel dankzij de hulp van de ploegmaats. Zij deden de helft van het werk, en dan was het aan mij om het af te maken.”

Benoot: “Snap niet dat er zo veel spel werd gemaakt rond die tweede plaatsen”

Tiesj Benoot was betrokken bij het nummer dat Team Jumbo-Visma dinsdag op touw zette. “En een kopman als Wout maakt dat dan af”, glunderde Benoot aan de meet. “Dit was exact het plan, we hadden het gisteravond al besproken. We wilden nog iets meer wind naast langs de kust. Dat maakte het nog iets moeilijker. Toen ik op kant ging, heb ik laten horen dat het in stukken lag. Het duurde nog een paar kilometer voor ze achter Wout georganiseerd waren. Dan rijd je dat gat op Wout niet zomaar toen. Het doel is de groene trui, als je drie keer tweede wordt, snap ik dus niet dat er zoveel spel rond werd gemaakt. Binnen de ploeg zijn we altijd rustig gebleven. Ik ben blij dat ik hier deel van mag uitmaken. We hebben hier samen naartoe geleefd.”

Van Dongen: “Vandaag verdienen we wel een glaasje champagne”

“Als je plan tot uiting komt, is dat grandioos”, was Jumbo-Visma-ploegleider na de rit tevreden. “Het plan hebben we samen uitgetekend. We hebben het in Parijs-Nice ook al eens gedaan. Vandaag blijkt het weer te werken. Dat kan ook alleen maar omdat we een super sterke ploeg hebben. Wout zit daar nog eens boven op de troon. Hij is een grote kampioen. Mentaal is hij zo sterk. Die tweede plaatsen hebben hem alleen maar meer gemotiveerd en wij zijn altijd rustig gebleven. Ik denk dat we vanavond wel een glaasje champagne verdienen. Wout in het bijzonder.”

Adam Yates: “Mijn benen deden vreselijk pijn”

Adam Yates (Ineos-Grenadiers) was een van de schaarse klassementstoppers die het langst in de buurt van Wout van Aert kon blijven, maar uiteindelijk moest de Brit ook passen tegen de top van de Cap Blanc-Nez aan. “Ik herinner me wel dat mijn benen vreselijk pijn deden. Het is goed nieuws dat ik samen met Vingegaard er nog zo lang aan hing. We zaten goed geplaatst bij het aansnijden van die slotbeklimming. Ik deed alles wat in mijn mogelijkheden lag om te kunnen volgen.