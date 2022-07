Het wordt warm volgende week (maar geen 44 graden zoals de Amerikanen voorspelden)

De zomervakantie is goed begonnen wat het weer betreft. En het wordt nog beter. Volgende week wordt het hoogzomer. Een Amerikaans weermodel voorspelde al temperaturen tot 44° Celsius voor de Benelux. Toch vindt weervrouw Sabine Hagedoren het nog iets te voorbarig om al van een hittegolf te spreken.

Donderdag krijgt het weer nog een klein dipje en kan het hier en daar misschien een beetje regenen. “Maar zeker geen grote hoeveelheden”, zegt weerman David Dehenauw. Vanaf dan zijn we vertrokken voor een droge en mooie periode.

Het weekend wordt een mengelmoes van zon en wolken, nadien wordt het hoogzomer. “Maandag begint met 25 graden, nadien wordt het warmer en warmer en is de zon de ganse dag van de partij”, zegt Dehenauw.

Het Amerikaanse weermodel GFS voorspelt tussen 10 en 20 juli zelfs een ware hittekoepel boven de Benelux met pieken tot… 44 graden. “We houden dat in de gaten, maar zo een vaart zal het niet lopen. Ze hebben hun voorspellingen intussen al bijgesteld”, zegt het KMI.

Helemaal uitgesloten is het niet. In juli 2019 werd in ons land al eens 40 graden gemeten.

Maandag wordt in ieder geval zomers met veel zon en tot 26 graden. Ook dinsdag lijkt mooi te worden en nog iets warmer, tot 27 graden”, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.

“Of die stijgende lijn zich verderzet? Het kan, maar het kan ook niet. De betrouwbaarheid zakt, dus het is nog te voorbarig om nu al over 30 graden en hittegolven te spreken in de loop van volgende week. Maar het wordt wel mooi.”

Het KMI spreekt van een landelijke hittegolf wanneer de maxima in Ukkel gedurende minstens 5 opeenvolgende dagen tenminste 25 graden halen, waarbij op minstens drie dagen ten minste 30 graden gehaald wordt.

Wie met vakantie gaat naar Spanje en Portugal moet zich wel op snikhete temperaturen voorbereiden. “Vanaf donderdag zie ik 40 graden en meer verschijnen voor het zuiden van Spanje en Portugal”, zegt de weervrouw.

En ook in 22 Italiaanse steden geldt een hitte-alarm.