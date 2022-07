Kan de rest van de wereld ook lachen om Urbanus en Jacques Vermeire?

Op hun wereldreis liepen Jacques Vermeire en Urbanus in New York basketbalspeelster Ann Wauters tegen het lijf.

Urbanus (73) en Jacques Vermeire (71) in één programma, het klinkt liefhebbers van comedy ongetwijfeld als muziek in de oren. In een voorlopig titelloze VTM-reeks trekt het duo op wereldreis, om uit te zoeken of men ook buiten Vlaanderen met hun humor kan lachen.