Onze tv-tips: rode oortjes, een onderzeeër en een spannende film

Das Boot

Canvas, wo, 23.05u

Na het gelauwerde en met prijzen onderscheiden eerste seizoen is er een vervolg gemaakt op deze Duitse oorlogsserie die zich afspeelt in het najaar van 1942. De beroemde onderzeeërcommandant Johannes Von Reinhartz krijgt een nieuwe missie toegewezen. Elke acteur spreekt zijn eigen taal, dus geen ‘nepaccenten’. Daarnaast is de sfeer ronduit beklemmend.

Unknown

Play4, wo, 20.35u

Martin (Liam Neeson) ontwaakt na een ongeluk om te ontdekken dat zijn vrouw hem niet meer herkent en dat een andere man zijn identiteit overnam. De autoriteiten willen hem niet geloven, maar met hulp uit onverwachte hoek begint hij een avontuur, waarbij hij twijfelt aan zijn geestelijke gesteldheid en zijn identiteit. Leuke actiethriller met een aardige plottwist.

OnlyFans, de Naakte Vlaamse Waarheid

Play5, wo, 22.55u

Een van de meest populaire titels op Streamz, over de belevenissen van enkele niet zo tepelschuwe Vlamingen op het internetplatform OnlyFans waar ze pikante beelden delen met het publiek. Zo maken we kennis met de realitysterren Jamekia, die we nog kennen uit Ex on the Beach. Op OnlyFans, gaat ze nog iets verder uit de kleren dan dat we haar al zagen. (tove)