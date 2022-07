Salmonella bij Barry Callebaut: “Komt door levering van grondstof uit Hongarije”

De oorzaak van de salmonellabesmetting bij chocoladefabrikant Barry Callebaut in Wieze is achterhaald. Eén batch gecontamineerde lecithine, een grondstof, ligt aan de oorsprong van de externe besmetting, meldt het bedrijf dinsdag. Dat lot is afkomstig van een producent uit Hongarije, zo werd vernomen bij het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

“Op basis van intern onderzoek, en bevestigd door de testresultaten van externe en onafhankelijke laboratoria, stelt Barry Callebaut vast dat één batch gecontamineerde lecithine, die de oorsprong is van de salmonellabesmetting, via transport met een derde partij binnenkwam in onze fabriek in Wieze en afkomstig is van een lecithinefabrikant”, zegt woordvoerder Korneel Warlop van Barry Callebaut.

LEES OOK. Barry Callebaut legt productie in Wieze stil na ontdekking van salmonella

Het bedrijf communiceert de namen van de bedrijven niet, klinkt het nog. Maar bij het FAVV klinkt het dat het om een producent uit Hongarije gaat. Het FAVV had eerder een waarschuwing verstuurd via het RASFF-waarschuwingssysteem (Rapid Alert System for Food and Feed, nvdr.), aldus woordvoerster Hélène Bonte.