Een drama nipt vermeden in de Tour: volgwagen van Trek-Segafredo rijdt bijna Mads Pedersen van de fiets

Mads Pedersen liet zich in Deense etappes van de Tour opmerken met goeie uitslagen. In Frankrijk aast de ex-wereldkampioen op een ritzege en het geel. Maar in de vierde rit ging het ei zo na mis. Toen Pedersen wilde terugkeren na pech werd hij bijna aangereden door de volgwagen van zijn ploeg Trek-Segafredo. Drama nipt vermeden...