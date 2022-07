Dit worden de zeven sterren op EK vrouwenvoetbal: van Gouden Bal tot aanvalster die de Red Flames angst inboezemt

Alexia Putellas (Spanje)

De afgelopen maanden heeft Alexia Putellas (28) haar persoonlijke prijzenkast serieus verrijkt en bereikte ze de status van beste speelster ter wereld. De nummer tien van Barcelona is er al sinds haar 23ste aanvoerder en werd uitgeroepen tot de Gouden bal, de beste FIFA-speelster en UEFA-speelster van het jaar. Ze is het hart van Barcelona en van de Spaanse nationale ploeg. Ze is een harde werker, leest het spel heel goed, is een leider en scoort bovendien vlot. Toen Barça in 2021 zowel de Champions League als de Spaanse titel en beker won, scoorde Putellas 26 keer en gaf ze 19 assists. In de finale van het kampioenenbal in 2021 leidde ze haar ploeg met een goal en een assist naar een 4-0-zege tegen Chelsea. Afgelopen seizoen moest ze tijdens de Champions League-finale haar meerdere erkennen in Lyon, de ploeg van Red Flame Janice Cayman, maar kwam ze wel tot 34 goals en 18 assists voor FC Barcelona, dat kampioen werd zonder ook maar een punt te verliezen. Nu moet ze Spanje als recordinternational naar de eerste eindwinst op een groot toernooi leiden.

Ada Hegerberg keerde recent terug bij de nationale ploeg van Denemarken. — © EPA-EFE

Ada Hegerberg (Noorwegen)

Verliet het nationale team na het EK in 2017 uit protest tegen een gebrek aan respect voor vrouwelijke speelsters van de Noorse voetbalbond, maar de eerste Gouden Bal ooit in het vrouwenvoetbal keerde in april terug op het internationale toneel en scoorde meteen een hattrick in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo. Wil haar stempel drukken op Euro 2022. Hegerberg (26) wordt nog steeds gezien als een van de beste speelsters ter wereld en is all-time topscorer in de Champions League met 59 goals. Ze is bij Lyon ploegmaat van Red Flame Janice Cayman. Ze was 20 maanden out door een blessure aan de ligamenten, maar sinds oktober is ze weer helemaal terug. Staat bekend als een van de beste spitsen ter wereld.

Miedema is aanvalster bij de regerende Europese kampioen Nederland. — © ISOPIX

Vivianne Miedema (Nederland)

De 25-jarige Miedema draait al jaren mee aan de top en is een echte ster in het vrouwenvoetbal. Intussen zit ze al aan 108 caps en 92 goals. Bij het laatste grote toernooi, de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio, werd ze met tien doelpunten topscorer. Ongelofelijke statistieken en ook voor Arsenal scoort de spits vlot. Ze is met 74 goals zelfs de all-time topscorer in de Engelse competitie. Momenteel is ze op de top van haar kunnen en scoorde ze afgelopen seizoen zeven keer op het kampioenenbal. Ze hoopt nog een Europese titel aan haar CV toe te voegen nadat ze Nederland hielp Euro 2017 te winnen. Is ook dit keer het speerpunt van de Nederlandse aanval.

Al had hier ook Lieke Martens uit de Nederlandse selectie kunnen staan, die komend seizoen Barcelona inruilt voor PSG. Zij werd op het EK 2017 uitgeroepen tot de beste speelster van het toernooi en kroonde zich toen met Oranje tot Europees kampioen. De 28-jarige aanvaller zal ook op het komende EK weer een belangrijke rol spelen voor Nederland.

Pernille Harder kroonde zich afgelopen seizoen tot Engels landskampioen. — © AFP

Pernille Harder (Denemarken)

De 29-jarige middenvelder van Chelsea is de topscorer aller tijden van Denemarken en was aanvoerder van Denemarken in de finale van EURO 2017. Werd in haar carrière al tweemaal UEFA-speelster van het jaar, was de eerste buitenlandse speelster die zich in Duitsland kroonde tot speelster van het jaar en in Denemarken veroverde ze die persoonlijke titel zelfs zeven keer. Is overigens de duurste speelster aller tijden met een afkoopsom van 250.000 euro in 2020. Dat bedrag gaf Chelsea aan Wolfsburg voor de middenvelder. Technisch goed onderlegd. Pakte met Chelsea dit seizoen onder meer de Engelse titel.

Lauren Hemp is een van de grootste opkomende talenten. — © ISOPIX

Lauren Hemp (Engeland)

De winger van Manchester City is pas 21, maar werd al voor het vierde seizoen op een rij uitgeroepen tot de jonge speelster van het jaar in de Engelse Women’s Super League. Ze wordt aanzien als een van de grootste opkomende talenten ter wereld. Bescheiden naast het veld, alomtegenwoordig erop. Vindt vlot de weg naar doel, is razendsnel en heeft een dribbel in huis. Ze scoorde afgelopen seizoen 21 goals en gaf 10 assists. Al had hier evengoed Ellen White van de Engelse selectie kunnen staan. Zij is met haar 33 lentes een vat vol ervaring en het speerpunt van de Engelse aanval. De spits van Manchester City is al jaren een gevestigde waarde, maar heeft niet haar beste seizoen achter de rug.

Marie-Antoinette Katoto

Een van de vele opties bij Frankrijk, maar als de Franse het EK winnen, zal Katoto een grote kans maken op de Gouden Bal. De spits van PSG werd afgelopen seizoen al uitgeroepen tot beste speelster van Frankrijk, waar ze topscorer in de Ligue 1 werd, en is pas 23 jaar oud. Haar grote doorbraak wordt op dit EK verwacht. Hier had echter even goed Wendie Renard kunnen staan. De 32-jarige centrale verdediger van Lyon won in haar carrière al acht keer de Champions League en vijftien keer de Franse titel. Ze is dan ook een absoluut icoon in Frankrijk. De Red Flames weten van wie ze moeten opletten als ze op 14 juli tegen Frankrijk spelen.

Caroline Seger heeft ervaring zat bij een van de topfavorieten op eindwinst, Zweden. — © ISOPIX

Caroline Seger (Zweden)

De 37-jarige Seger is dan weer in Zweden een absoluut icoon. De middenvelder maakte in 2005 al haar debuut voor de Zweedse nationale ploeg en zit intussen al aan 230 caps. Geen wonder dat zij de Zweedse recordinternational is. Seger is zelfs de enige nog actieve speelster in Europa die aan meer dan 200 caps zit. Ze staat aan de start van haar vijfde EK met Zweden (FIFA-2), dat een van de topfavorieten voor EK-winst is.