AC Milan maakt transfer van Divock Origi nu ook officieel

Het hing al een hele poos in de lucht maar is nu ook eindelijk officieel: Divock Origi is de nieuwe aanvaller van AC Milan. De Italiaanse landskampioen maakte de transfer van de Houthalenaar dinsdag wereldkundig via een officieel statement. Hij tekent er een contract voor vier seizoenen.

De kogel is dus door de kerk. Divock Origi ruilt de Premier League in voor een avontuur in Italië. De Milanezen nemen de Houthalenaar transfervrij over van Liverpool, waar hij in totaal acht seizoenen onder contract lag. In die periode werd hij ook twee keer uitgeleend, aan het Franse Lille en aan het Duitse Wolfsburg. De 24-jarige Rode Duivel komt transfervrij over van The Reds, waarmee hij tal van prijzen won. Zo prijken de Premier League, FA Cup, League Cup, Champions League, UEFA Super Cup en het WK voor clubs in zijn prijzenkast.

LEES OOK. Waarom Divock Origi ook bij AC Milan tot een ster kan uitgroeien

Spierblessure

Zijn nieuwe club AC Milan trapte maandag de voorbereiding op het nieuwe seizoen af onder trainer Stefano Pioli. Dat gebeurde nog zonder Origi. De aanvaller zal in de eerste fase van de voorbereiding nog apart trainen aangezien hij kampt met een spierblessure die hij in zijn laatste maanden bij Liverpool opliep. Hij zal de komende tien dagen individueel werken op Milanello, het trainingscomplex van AC Milan. De Rossoneri vatten het seizoen aan op 13 augustus met een thuiswedstrijd tegen Udinese.

Origi komt in San Siro landgenoot Alexis Saelemaekers tegen. In de Milanese aanval zal hij de concurrentiestrijd moeten aangaan met de Fransman Olivier Giroud. De Zweedse vedette Zlatan Ibrahimovic zag zijn aflopend contract bij AC Milan niet verlengd maar is naar verluidt nog in onderhandeling met de clubleiding omtrent een nieuwe verbintenis.