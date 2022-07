Bart Swings zet einddatum op carrière en is trots op olympisch schaatsgoud, maar: “Skeeleren zit in mijn hart”

Bart Swings is met Team Belgium afgezakt naar de Wereldspelen in Birmingham om deel te nemen aan het skeeleren. Die sporttak was de eerste liefde van Swings, die zich toelegde op ijsschaatsen om zijn olympische droom te kunnen waarmaken.

Twaalf jaar nadat hij overschakelde slaagde hij er op 19 februari dit jaar in om de Brabançonne te laten klinken op de Olympische Spelen van Peking voor zijn overwinning in de massastart. De Leuvenaar vergat echter nooit zijn eerste rollende stappen en zal deze week de eerste olympische kampioen zijn die meedoet aan de Wereldspelen.

Op de Wereldspelen verenigen niet-olympische sporten zich om de vier jaar in een groot multisportevenement. Voor de sportfederaties van de kleinere sporten is dit het uitgelezen moment om de sporten in de kijker te zetten om eventueel ooit opgenomen te worden in het programma van de Olympische Spelen.

“Ik ben met skeeleren begonnen toen ik acht jaar oud was, ik ben opgegroeid met deze sport waar ik veel van hou en ik wil ook laten zien dat ik er goed in ben. Ik kijk uit naar de Wereldspelen”, zei Swings voor hij naar de Verenigde Staten vertrok. “Skeeleren is mijn passie en ik zal er altijd van houden. Ik ben er erg trots op dat ik olympisch goud heb gewonnen met schaatsen, wat ook een geweldige sport is, maar mijn hart blijft toch bij het skeeleren.”

Ondanks zijn successen van afgelopen winter, had Bart Swings geen problemen om zich opnieuw op te laden na Peking. “Sinds april ben ik opnieuw op de weg aan het trainen. Nieuwe doelen, zoals de Wereldspelen, zijn voor mij de perfecte motivatie. Zo zijn er uiteraard nog doelen op het ijs, maar die volgen over een paar maanden.”

In het skeeleren is Swings een van de grote sterren. Op de Wereldspelen van 2013 in Cali behaalde hij al twee gouden, een zilveren en een bronzen medaille, op die van Wroclaw in 2017 waren het twee gouden en een zilveren. “In Birmingham ga ik meedoen in vijf disciplines op vier dagen (van 8 tot 11 juli, nvdr) en ik hoop mijn verzameling gouden medailles nog wat uit te breiden, hoeveel erbij komen maakt niet veel uit.”

Milaan 2026

“Ik voel dat mijn vorm goed is. In april geraakte ik nog geblesseerd aan mijn lies maar ik ben kunnen blijven trainen waardoor mijn achterstand beperkt is gebleven. Vandaag ben ik ook al volledig hersteld van die blessure.” De Leuvenaar zal deelnemen aan zowel de eliminatie- als de puntenraces, en zowel op de weg als op de piste. Op de piste doet hij ook mee aan de 1.000 meter. Zijn grootste specialiteit, de marathon, staat niet op het programma.

“Ik ga nog zeker twee jaar schaatsen en proberen de Olympische Spelen van Milaan (in 2026, nvdr) te halen. Veel zal afhangen van of ik tegen dan mentaal en fysiek nog fit ben. Als ik in mijn huidige vorm kan blijven, ga ik door tot Milaan”, belooft de eerste Belgische olympische kampioen op de Winterspelen in 74 jaar.