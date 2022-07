Junioren Gilles Arnaud Bailly en Alexander Blockx door naar derde ronde op Wimbledon

In de tweede ronde van het enkeltoernooi bij de jongens junioren op Wimbledon heeft dinsdag zowel Bilzenaar Gilles Arnaud Bailly als Alexander Blockx zijn wedstrijd gewonnen. Beiden versloegen hun tegenstander in twee sets.

Op Court 4 stond Bailly tegenover de Brit William Jansen. Met 6-4 en 6-3 setstanden stuurde Bailly de thuisspeler na 1 uur en 22 minuten naar huis.

In de derde ronde wacht Spanjaard en tiende reekshoofd Martin Landaluce. Hij versloeg ook op dinsdag de Australiër Edward Winter met 6-2 en 7-6 (10/8). Op Roland Garros haalde de Bilzenaar nog de juniorenfinale.

Alexander Blockx versloeg op Court 8 zijn Peruaanse tegenstander Ignacio Buse met 6-3 en 6-4 als setstanden. Blockx had 1 uur en 14 minuten nodig om Buse aan de kant te schuiven.

Blockx komt in de derde ronde de Zwitser Kilian Feldbausch tegen. Met 6-7 (7/13), 7-5 en 6-2 zette die zijn Tsjechische tegenstander Hynek Barton aan de kant.

In het dubbelspel bij de junioren komt Bailly ook nog in actie. Samen met de Tsjech Jacub Nicold vormt hij het vierde reekshoofd in het dubbeltoernooi. In de tweede ronde komen ze uit tegen het Amerikaanse duo Aidan Kim en Cooper Williams. Blockx werd maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbeltoernooi.