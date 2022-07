Nick Kyrgios volgende maand voor rechter op beschuldiging van mishandeling

Tennisser Nick Kyrgios, kwartfinalist op Wimbledon, moet volgende maand in zijn thuisland Australië voor de rechter verschijnen wegens een aanklacht voor slagen en verwondingen in een vorige relatie, zo werd dinsdag bevestigd.

De nummer 40 op de wereldranglijst zal op 2 augustus moeten verschijnen voor de Magistrates’ Court van het Australisch Hoofdstedelijk Territorium. De Magistrates Court is vergelijkbaar met de correctionele rechtbank in België en behandelt kleinere zaken.

De politie bevestigde het nieuws. “Het klopt dat een 27-jarige man op 2 augustus ingepland staat om voor te komen voor een gewelddadig incident in december 2021.”

Jason Moffett, de advocaat van Kyrgios, vertelde aan The Canberra Times dat de aanklacht “in context van een huishouden” gezien moet worden. “De aanklacht is ernstig en meneer Kyrgios neemt hem dan ook heel serieus. Aangezien het een lopend juridisch dossier is, gaat hij geen reactie geven op dit moment. Wanneer de tijd juist is, zullen we communiceren met de media.”