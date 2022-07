Chalet op recreatiedomein Sparrendal vermoedelijk in brand gestoken

Een chalet op recreatiedomein Sparrendal in Lanklaar werd dinsdag in de vroege ochtend vermoedelijk in brand gestoken. De politie spoort de verdachte op en heeft aanwijzingen over wie het kan gaan.

De brandweer van Maasmechelen kreeg dinsdag even voor 5 uur een melding van een brand in een chalet op recreatiedomein Sparrendal aan de Boslaan in Lanklaar. Omdat de brandweer snel ter plaatse was kon het vuur onmiddellijk bestreden worden en bleef de schade enkel zichtbaar binnen in het woongedeelte. Toch is de ravage aanzienlijk. De houten woning, gelegen vlak naast het horeca-paviljoen en het openluchtzwembad is tijdelijk onbewoonbaar. De muren zijn zwart en de meubels hebben zware schade opgelopen.

De brandweer kon wel verhinderen dat het vuur oversloeg op chalets in de buurt. Het getroffen gebouw was bewoond. De brandweer vond in het chalet sporen van mogelijke brandstichting. De politie Maasland deed de eerste vaststellingen en bracht het labo op de hoogte. Zij kwamen ter plaatse voor een sporenonderzoek. Omdat er aanwijzingen zijn naar een mogelijke dader is de politie van de zone Maasland gestart met een opsporing naar de mogelijke verdachte. (mmd)