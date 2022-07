Media United for Love United: Vlaamse mediagezichten- en stemmen lopen samen in Antwerp Pride Parade

Tijdens de 15e editie van de Antwerp Pride verenigen de grote Vlaamse mediagroepen zich om de LGBTQIA+-gemeenschap expliciet te steunen. Daarom lopen op 13 augustus schermgezichten, stemmen en medewerkers mee in de parade door de Scheldestad. “Samen met de Antwerp Pride omarmen we alle mensen”, klinkt het bij de media-CEO’s.

Van 10 tot 14 augustus vormt Antwerpen het decor van de bekende Antwerp Pride. Na twee lightversies door de coronapandemie viert de parade zijn 15de verjaardag met een knaleditie. “De Scheldestad beleeft dan het hoogtepunt van Queertopia, een uniek toekomstproject waaraan elke stem uit het LGBTQIA+-kleurenpallet – en daarbuiten – een unieke bijdrage mag leveren”, zegt de organisatie.

Die stem wordt dit jaar kracht bijgezet door de grote mediagroepen van Vlaanderen. In de geest van ‘Love United’ vieren Mediahuis, VRT, DPG Media, SBS Belgium en OUTtv samen de Pride. “Antwerp Pride is een feest van eenheid, dus er zal niets dan liefde zijn tussen de media van ons land.”

Media-CEO’s Jeroen Bronselaer (SBS), Frederik Delaplace (VRT), Koen Verwee (Mediahuis), Kris Vervaet (DPG Media) en Marc Putman (OUTtv) klinken eensgezind: “Hoewel het vandaag vanzelfsprekend zou moeten zijn dat iedereen vrij mag kiezen als het over liefde, geloof, identiteit en seksualiteit gaat, willen we expliciet onze steun uitspreken voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Deze warme, inclusieve en positieve samenleving proberen we vandaag al te weerspiegelen: zowel voor als achter de schermen. Er is nog werk aan de winkel, maar het is onze oprechte ambitie om altijd een stem te geven aan alle mensen, ongeacht rang, stand of overtuiging en met respect voor elk talent. Dat voelt niet als een verplichting, wel als een ongelooflijk mooi voorrecht.”

Meer info over Antwerp pride en Queertopia vind je op antwerppride.com/queertopia.