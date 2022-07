Onbekenden pleegden een inbraak met diefstal in de Nieuwstraat in Diepenbeek. De daders trokken naar het plat dak van het gebouw en konden daar het pand binnendringen via een raam dat werd opengebroken. Vervolgens gingen ze aan de haal met een beamer. Het feit werd dinsdag om 11.15 uur bij de politie gemeld.

