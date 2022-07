Kermisloop Nieuwerkerken trekt bijna 300 lopers

Knaldrang in Nieuwerkerken tijdens de kermis, dat was wel duidelijk. Bijna 300 jonge en oudere sportievelingen namen deel aan de kermislopen op maandag.

Kinderen zijn dol op kermisattracties, maar duidelijk ook op kermislopen. De kleutertjes namen deel aan een eendjesloop, terwijl de kinderen van de lagere school 500 of 1.000 meter aflegden. In totaal kwamen zo’n 100 kinderen aan de start, luid aangemoedigd door de vele ouders en sympathisanten langs het parcours. Voor de deelnemers aan de eendjesloop was iedere deelnemer een winnaar. De kinderen die vooraan eindigen op de 500 en 1.000 meter mochten ook op het podium. Margot Steegmans en Marie-Louise Gomez wonnen bij de meisjes, Mats Mussen en Tuur Geutjens haalden het bij de jongens. Daarna was het aan de volwassenen, waar twee nieuwe wedstrijden in het leven werden geroepen. Bij de 5 km, ook wel de ‘V&B dakwerkencup’, stonden zo’n 100 deelnemers aan de start. Voor de 10 km, de ‘Helpshopcup’, waren dat er ongeveer 80. len

Op de officiële uitslagen is het nog even wachten, die komen binnenkort te staan op de website https://www.hslc.be/