© if

Bijna twee maanden lang kan u op het Evenementenplein in het centrum van Genk wekelijks genieten van een optreden. De Parkies Band geeft om 19 uur de aftrap. Nog op de affiche staan achtereenvolgens Olivia Trappeniers, Pieter & Tine Emberechts, Mama’s Jasje, Margriet Hermans, Abba4u en Gers Pardoel. Oh ja: de toegang is gratis. (cn)

www.parkies.be