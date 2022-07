Souvenir: Max Verstappen krijgt het brokstuk dat hem de zege kostte

Max Verstappen leek op weg naar een overwinning in de GP van Groot-Brittannië toen zijn auto plots niet meer vooruit te branden was. Lekke band, dacht hij, maar de schade bleek erger, want ook op verse branden kreeg hij de auto maar moeizaam door de rechter bochten. Verstappen verachterde en moest nog alles uit de kast halen om zevende te worden. Zelf in de laatste bocht werd hij nog aangevallen door Mick Schumacher, die zijn eerste punten scoorde.

“Ik reed over een brokstuk op de rijlijn”, vertelde de wereldkampioen achteraf. Op de briefing met de ingenieurs kreeg hij de boosdoener overhandigd: een carbon onderdeel van de AlphaTauri van Yuki Tsunoda. De Japanner maakte synchroon met teammaat Pierre Gasly een spin en verknalde de race van beide rijders van zijn werkgever, maar trok dus ook de kopman van zusterteam Red Bull de dieperik in.

Het onderdeel kwam vast te zitten onder de bolide van Verstappen en nam naar schatting twintig procent van de downforce weg. (mc)