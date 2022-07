Automobilist rijdt tienermeisje (16) aan in Maasmechelen en pleegt vluchtmisdrijf

Maasmechelen

De politie van de zone Lanaken-Maasmechelen spoort momenteel de bestuurder van een bruine BMW op. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf nadat hij een zestienjarig meisje had aangereden in Maasmechelen. Zij raakte gewond.

Het ongeval gebeurde dinsdagmiddag rond 11.40 uur op de rotonde van de Koninginnelaan met de Louis Mercierlaan. Het tienermeisje reed met de fiets toen de automobilist haar aanreed. Na de aanrijding stopte de aanrijder niet, maar nam de bestuurder de vlucht richting de Ontsluitingsweg. Het slachtoffer liep verwondingen op en moest voor verzorging naar het ziekenhuis, maar er is geen sprake van levensgevaar.

De politie is nu op zoek naar de wagen en chauffeur. Iedereen die nuttige informatie over het ongeval of het vluchtend voertuig kan verschaffen mag zich melden bij de politie Lanaken-Maasmechelen op het telefoonnummer 089/47.47.47 of via e-mail naar pz.lama@police.belgium.eu. ppn