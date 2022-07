OPROEP. Een bijzondere band met cultuurcentrum Hasselt? Vertel ons jouw verhaal

Hasselt

Cultuurcentrum Hasselt viert in 2022 een jubileum: vijftig kaarsjes op de taart. Het cultuurcentrum en Het Belang Van Limburg gaan op zoek naar uw speciale band met ccHa. Heb je er legendarische concerten meegemaakt, zoals de shows van Nina Simone of Charles Aznavour? Heb je een bijzondere ervaring meegemaakt tijdens een theatervoorstelling? Heb je jouw levenspartner leren kennen door samen naar een schilderij te kijken op een expo? Koester je andere uitzonderlijke herinneringen? Als je een uniek verhaal hebt, willen we dat graag weten. Je kan jouw speciale ervaringen delen op www.hbvl.be/festififty. (cru)