Wereldkampioene Elisa Balsamo pakt tweede ritzege in Giro Donne, Lotte Kopecky sprint niet mee

De vierde etappe van 126 kilometer tussen Carpi en Reggio Emilia was overwegend vlak, en dus leken de sprintsters op voorhand al voor een derde keer aan zet in deze Giro Donne. Een vroege vlucht van vijf probeerde roet in het eten te gooien. Giorgia Bariani slaagde er in de finale in daaruit weg te rijden en te overleven tot vier kilometer voor de finish, maar de verwachte massasprint kwam er uiteindelijk toch.

Het ingaan van de slotkilometer werd ontsierd door een massale valpartij, met daarbij onder meer Emma Norsgaard en Blanka Vas als slachtoffers. In de hectische sprint die volgde, pakte wereldkampioene Elisa Balsamo haar tweede ritzege in deze Giro, voor de Nederlandse vrouwen Charlotte Kool en Marianne Vos. Lotte Kopecky, de enige Belgische deelneemster in deze Giro en in de voorbije sprintritten goed voor top tien, zat deze keer niet goed geplaatst en sprintte niet meer mee.

Woensdag rijdt de Giro Donne de 114 kilometer lange vijfde etappe naar Bergamo, waar de beklimming van de Citta Alta diep in de finale voor verschillen kan zorgen. De Giro Donne eindigt zondag.