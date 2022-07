Telenet Giants Antwerp stelt nieuwe sportieve staf voor

Zoals eerder meegedeeld zal de Kroatische coach Ivica Skelin Telenet Giants Antwerp de komende twee seizoenen leiden. Skelin is iemand met internationale ervaring en coachte in het verleden ook al in België (Pepinster, Leuven Bears, assistent Charleroi) en in Nederland (Groningen en Heroes Den Bosch).

Eddy Faus nieuwe general manager

Telenet Giants Antwerp verwelkomt Eddy Faus als nieuwe general manager. Hij zal de leiding nemen over de sportieve werking van Telenet Giants Antwerp en Giants 2 alsook het secretariaat. Verder neemt hij ook de coördinatie met de (beloftevolle) jeugdwerking op zich. Faus is reeds vertrouwd met de club en heeft als gewezen assistent coach van Telenet Giants Antwerp (onder Paul Vervaeck en Roel Moors) en coach van tweedeklasser Oxaco het basketbal DNA in zich. Hij heeft een eigen bedrijf, waardoor management skills ook zeker aanwezig zijn. Die combinatie was een belangrijke reden om hem te engageren als nieuwe GM. Met deze herstructurering wordt afscheid genomen van de huidige general manager Wouter Nicolaes.

Guy Muya vervult dubbele functie assistent coach/sportief manager

Guy Muya vervangt Randy Oveneke (naar Brussels) als assistent coach en blijft daarnaast ook sportief manager. De samenstelling van de sportieve staf is met de verlenging van Guy Muya en de komst van Eddy Faus nu dus compleet. Telenet Giants Antwerp opent de BNXT League op zondag 2 oktober met een thuiswedstrijd in de Lotto Arena en versus Oostende. Het komt ook uit in de FIBA Europe Cup. Op 14 juli is het loting in het Duitse München en kennen de Sinjoren de Europese tegenstanders.