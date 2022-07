De barbielook is hot in Hollywood: zo maak jij je de trend eigen

Van exotische bikini’s tot little pink dresses: als je Barbie heet, kun je overal heen in eigen stijl. De look heeft met barbiecore een naam gekregen en komt uitgebreid aan bod in de film rond de pop waarin Margot Robbie in de kleren van het speelgoedicoon kruipt. Meedoen met de trend? Dat hoeft niet te betekenen dat je een poppetje wordt: wij selecteerden draagbare stuks waar Barbie jaloers op zou zijn, maar dan met een stoer randje.

De Australische filmster Margot Robbie lijkt tegenwoordig meer dan ooit op Barbie omdat ze gestalte geeft aan de pop in de langverwachte Barbiefilm. Veel collega’s volgen – de een al subtieler dan de ander – haar vestimentaire voorbeeld.

Megan Fox is daar een van. Zij verscheen op een rode loper in New York met een ultrakorte, aansluitende roze jurk en liet voor de gelegenheid ook haar lokken lichtroze verven.

Van top tot teen

Realityster Kim Kardashian volgde de trend onlangs ook in een knalroze outfit, bestaande uit een strakke legging en top.

Zoals het de Kardashian betaamt, deelde ze er ook een fotoshoot van op Instagram. Als de mama van vier dan ook nog eens voor een blonde, sluike coupe kiest, zijn de gelijkenissen met ’s werelds beroemdste pop nog treffender. (Lees verder onder de foto)

Hoeft het voor jou in de eigen kleerkast niet allemaal roze te zijn? Alle begrip. Wij zochten stuks voor je uit met hier en daar een streepje roze. Ideaal om de coolste versie van Barbie in jezelf naar boven te halen, maar dan op een subtielere manier. Beschik je over een flinke dosis lef of staat er een themafeestje op de planning? Sla dan gerust aan het combineren.

Shopping:

Handtas - Love Moschino - 146,95 euro

Jurk met madeliefjes - Mango - 69,99 euro

Sandalen met hoge hak - Guess - 101,50 euro

Zonnebril cateye - NA-KD - 16,95 euro

Cropped jeansjasje - Maje - 191,95 euro

Fietsshort - H&M - 3,99 euro

Jurk met roze zoom - Maje - 206, 50 euro

Badpak - Sandro - 108 euro

Zilverkleurig muiltje - Tango - 89,95 euro

Minirok - Mango - 19,99 euro

Top - Zara - 12,99 euro