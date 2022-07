UCI zet in op gendergelijkheid met gelijk aantal deelnemers bij mannen en vrouwen op Olympische Spelen

Voor de vier disciplines op de weg (wegrit en tijdrit, bij de mannen en de vrouwen) zijn er in totaal 180 kwalificatieplaatsen, 90 voor mannen en evenveel voor vrouwen, met een maximum van vier mannen en vier vrouwen per land. Voor de tijdrit zijn er per geslacht 35 plaatsen, met een maximum van twee per land. Ter vergelijking, vorig jaar in Tokio verschenen er 130 mannen en 67 vrouwen aan de start van de wegrit.

Aan de twaalf disciplines van het baanwielrennen mogen 190 atleten deelnemen, voor mountainbike zijn er 72 plaatsen en voor BMX 48.