Nu nog op Wimbledon, volgende maand voor de rechter: toptennisser Nick Kyrgios wordt vervolgd voor mishandeling ex-vriendin

De Australische tennisser Nick Kyrgios is aangeklaagd voor het mishandelen van zijn ex-vriendin en moet volgende maand voor de rechter verschijnen. Dat hebben de Australische instanties dinsdagmiddag bevestigd.

“De politie van ACT (Australian Capital Territory, red.) kan bevestigen dat een 27-jarige man uit Watson op 2 augustus voor de ACT rechtbank zal verschijnen in verband met een aanklacht van mishandeling na een incident in december 2021,” aldus een Australische woordvoerder.

Het incident gebeurde vorig jaar in december in de Australische hoofdstad Canberra. De 27-jarige Kyrgios zou zijn ex-vriendin hardhandig vastgegrepen hebben. Dat meldt het Australische nieuwsmedium Canberra Times. De maximumstraf voor de aanklacht is twee jaar.

Kyrgios staat op Wimbledon in de kwartfinale en neemt het woensdag op tegen de Chileen Christian Garín.