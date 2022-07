Zeker vijf doden bij ontploffing van wapendepot in Jemen

Bij de ontploffing van een wapendepot in Lawdar, een van de grootste steden in het zuiden van Jemen, zijn minstens vijf doden en een dertigtal gewonden gevallen. Dat meldt een bron bij de veiligheidsdiensten.

De explosie, waarvan de oorzaak nog onbekend is, vond plaats in een depot in de kelder van een residentieel gebouw. Voorlopig zijn zeker vijf doden en een dertigtal gewonden geteld.

Een getuige vertelde aan het Franse persagentschap AFP dat het gebouw met twee verdiepingen is ingestort, en dat reddingwerkers de slachtoffers momenteel vanonder het puin proberen te halen. Volgens de getuige is een van de handelaars van de wapenmarkt in Lawdar ook de eigenaar van het depot. In Jemen wordt wapenbezit beschouwd als een essentieel onderdeel van de cultuur.

Het land wordt sinds 2014 verscheurd door een oorlog tussen regeringstroepen, gesteund door een door Saoedi-Arabië geleide coalitie, en de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Bij het conflict zijn al honderdduizenden doden gevallen. Het armste land van het Arabische schiereiland werd zo in een van de ergste humanitaire crisissen ter wereld gestort.