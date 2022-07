Een midlifecrisis later: waarom ‘Thor: Love and Thunder’ de meest krankzinnige fantasyfilm van het jaar is

De tweede Doctor Strange-film is nog niet uit de zalen of de nieuwe Marvel-film palmt de zalen in. Thor mag nog eens uitrukken in de meest krankzinnige fantasyfilm van het jaar: Love and Thunder.

Na de eerste twee vooral saaie en bloedserieuze solo-avonturen van Thor gooide de Nieuw-Zeelandse komiek-regisseur Taika Waititi (What We Do In the Shadows, Jojo Rabbit) het over een andere boeg. Hij ging met de derde film Ragnarok (2017) voor absurde komedie. En het werkte. Niet alleen werd de film een monsterhit die 175 miljoen dollar nettowinst opleverde, maar hoofdacteur Chris Hemsworth bleek zijn rol opnieuw te kunnen appreciëren. Het was dus geen verrassing dat Marvel-baas Kevin Feige Waititi terug liet komen voor een vierde deel en hem (en dat is uitzonderlijk bij Marvel) zijn eigen ding liet doen. Thor: Love and Thunder werd opnieuw een kolderieke fantasyfilm die zowat alle subgenres van komedie door elkaar mixt. Thor zit in zijn vierde avontuur duidelijk in een midlifecrisis en moet zijn nieuwe hamer onder controle houden, omdat die jaloers is op zijn ex-hamer. Net op dat moment komt de God Butcher (Christian Bale), een kruisbestuiving tussen Magere Hein en Voldemort, opdagen. Hij werd ooit vernederd door zonnegod Helios en wil nu alle goden een kopje kleiner maken. Uiteraard staat ook Thor op de zwarte lijst.

© Jasin Boland

Extreem overdreven

Wie dol is op soms aanstekelijke krankzinnige onzin is hier aan het juiste adres. Wat dacht je van bokken die om de haverklap gillen als scream queens, Zeus (Russell Crowe) die zo arrogant is dat hij alleen zijn eigen stem met Grieks (?) accent wil horen, Thor die een volk verdedigt tegen aliens maar in zijn strijd de hele stad vernietigt en de broer van Chris Hemsworth en Matt Damon die even Thor en Loki komen spelen in een idioot toneelstukje. Het is allemaal wat onnozel en extreem overdreven, maar het laat zo’n zotte Marvel-film beter bekijken dan een bloedernstige episode.

© Jasin Boland

De film mikt bovendien, meer dan de vorige Thor-films, op een heel jong publiek. Naar verluidt wilde regisseur-schrijver Waititi een film waarvan je de indruk krijgt dat het verhaal werd samengesteld door twaalfjarigen die zo veel mogelijk heerlijke gekheid in één film wilden proppen. De enige die in de film de humor en onzin volledig uit de weg gaat, is Christian Bale als Gorr, de God Butcher. De acteur vertelde over zijn casting: “Ik denk dat ze in Gorr op zoek waren naar een acteur die het tegenovergestelde is van Chris Hemsworth. Iemand die niet herkenbaar is, een beetje een eenling, eng en iemand die je niet in je buurt wil hebben en waarvan je zijn bloot achterwerk zeker niet wil zien. Het was een groot genoegen om een schurk te spelen, wat bovendien een stuk gemakkelijker is dan de held vertolken. Want iedereen is gefascineerd door slechteriken. Het mooie is dat regisseur Taika Waititi het geheel grappig heeft gemaakt, maar je toch kan laten meevoelen met de personages. Ook met het mijne. Je voelt misschien geen sympathie voor Gorr, maar je begrijpt ergens waarom deze man vreselijke beslissingen neemt. Hij is een monster en een slager, maar je weet waarom hij zo is geworden.”

‘Thor: Love and Thunder’ speelt vanaf 6 juli in de meeste bioscopen.