Limburg United versterkt zich met Amerikaan Mario Kegler: “Extra wapen binnen onze ploeg”

De 25-jarige Amerikaan uit Jackson, Mississippi, speelde college aan de universiteiten van Mississippi en Baylor. Hij vertrok vroegtijdig bij Baylor om zijn professionele carrière te starten bij Abjeas de Leon (Mexico). In 2021 speelde Kegler 14 wedstrijden voor Nurnberg Falons in de Duitse tweede klasse. Hij maakte gemiddeld 7,2 punten en pakte 4,6 rebounds, maar vertrok in april om terug te keren naar zijn familie. Dit jaar was hij kort actief voor The Waco Royals in de Amerikaanse TBL. “Kegler zal met zijn post up game en sterk shot (3P%: 36%) met name een versterking vormen op de wing”, aldus de club. “Hij brengt met zijn sterke fysieke capaciteiten een extra wapen binnen onze ploeg.”(jope)