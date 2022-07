Keniaanse band speelt vanavond tussen grindhopen aan kanaal in Hasselt

Vanavond vindt in Hasselt een bijzonder concert plaats op een uitzonderlijke locatie. Het Keniaanse Duma speelt op het terrein van asfaltbedrijf Grizaco aan de Scheepvaartkaai, tussen de grindhopen.

Duma speelde vorige week nog op het Deense megafestival Roskilde, en brengt nu dus een concert in de uitzonderlijke industriële context van een asfaltbedrijf. Duma, dat uit de underground van Nairobi komt, is niet voor gevoelige oren geschikt. Ze brengen zeer luide industriële noise. Hun legendarische liveshows zijn muilperen die zelfs de stoerste binken tegen het canvas meppen. Nu dus aan het kanaal in Hasselt.

Opgelet: de toegang is gratis. Als alternatieve toegangsprijs moet je wel minstens drie lege batterijen meebrengen, anders betaal je drie euro. Om 19.30 uur aan Scheepvaartkaai 4 in Hasselt.

Meer info: https://absolutelyfree.be/events/duma-sweats/