Wout van Aert vol vertrouwen voor eerste Tourrit in Frankrijk: “Ik ben goed bezig, als ik er blijf in geloven zal ritzege volgen”

Drie keer tweede, de gele trui én de groene trui. Wout van Aert (27) is in het openingsweekend in Denemarken uitstekend begonnen aan de Tour, maar wil nu in Frankrijk ook eens een ritzege wegkapen. Hij stond vol vertrouwen en luid aangemoedigd door vele Belgen aan de start in het Noord-Franse Duinkerke.

LIVE. Volg de vierde rit in de Tour hier op de voet!

“Ik heb heel goed kunnen rusten op de rustdag, het was echt op het gemak”, vertelt Van Aert. “Het was mijn eerste rustige dag deze Tour zonder camera’s en media. Het was goed dat de journalisten naar Frankrijk moesten rijden met de auto”, lacht Van Aert. “Dat maakte het voor ons aangenaam, en nu begint het weer.”

De komende dagen kan Van Aert zijn gele trui voor heel wat Belgische supporters showen in Noord-Frankrijk. “Ik hoop op veel fans, het zijn heel speciale dagen voor mij in het geel. Ik hoop dat ik het nog kan houden en hoop veel Belgen te zien. Het is top dat ik het geel in deze regio kan dragen.”

“Lastigere etappes goed voor mij”

Na drie keer tweede wil Van Aert ook graag eens winnen. “Natuurlijk wil ik ook eens een ritzege pakken. Ik ben wel heel tevreden met mijn prestaties tot dusver. De tweede plaatsen, maar ook de gele én de groene trui. Ik ben goed bezig en de zege zal volgen als ik er blijf in geloven.”

“Het klopt dat de volgende etappes lastiger zijn dan in Denemarken. Dat is goed voor mij, denk ik. Het geeft meer stress, maar ook meer mogelijkheden om de echte sprinters pijn te doen”, aldus Van Aert, die al door heel wat landgenoten luid aangemoedigd werd in Duinkerke.

